В Государственный художественный музей Югры поступили 12 тысяч уникальных экспонатов

Картины и скульптуры в фонд музея предоставил предприниматель Владимир Некрасов, один из крупнейших коллекционеров искусства советской эпохи. Фото: кадр видео.

Государственный художественный музей Югры получил 12 тысяч уникальных экспонатов. Картины и скульптуры в фонд музея предоставил предприниматель Владимир Некрасов, один из крупнейших коллекционеров искусства советской эпохи. Среди переданных им экспонатов – работы известных художников и скульпторов: Ильи Глазунова, Владимира Игошева, Петра Кончаловского, Гелия Коржева, Юрия Львова, Нины Славиной, Михаила Аникушина и других авторов.

Предметы искусства поступили в фонд музея благодаря подписанному ранее трехстороннему соглашению о сотрудничестве между Министерством культуры РФ, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Владимиром Некрасовым. Соглашение также предусматривает активное развитие в регионе музейной деятельности. Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что наполнение экспонатами молодых выставочных пространств является одним из важнейших направлений деятельности Минкультуры.

- Нам необходимо бережно сохранять то, что уже существует и следить за тем, чтобы эти пространства развивались, но, тем не менее, нам очень ценно и дорого, когда появляются новые пространства и новые музеи. Особенно важно, чтобы государство с большим вниманием и заботой относилось к тем людям, которые возвращают это значимое направление для нашей страны – меценатство, - отметила Ольга Любимова.

Глава Минкультуры РФ напомнила, что именно так в свое время пополнялись коллекции крупнейших музеев нашей страны - ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственной Третьяковской галереи, Радищевского музея.

Предметы искусства поступили в фонд музея благодаря подписанному ранее трехстороннему соглашению о сотрудничестве между Министерством культуры РФ, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Владимиром Некрасовым

Губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула, что поступление такой крупной коллекции в государственный музейный фонд – уникальный случай для региона. Важно, чтобы экспонаты, хранящиеся в частном владении, оставались в России, и ими могли любоваться отечественные ценители искусства.

- Для нас это уникальная возможность пополнить коллекцию Государственного художественного регионального музея более чем на 12 тысяч экспонатов, и для нашего региона это первый проект подобного плана. Мы чувствуем большую ответственность, – сообщила Наталья Комарова.

Поступление такой крупной коллекции в государственный музейный фонд – уникальный случай для региона

Коллекционер Владимир Некрасов отметил, что региональные музеи являются важной частью культуры России, их экспозиции необходимо развивать и пополнять.

- Передача более 12 тысяч единиц хранения - это только начало. У нас есть другие планы по передаче предметов в музей, это очень важно. Надеюсь, музей ждет большое и красивое будущее, - подчеркнул Владимир Некрасов.