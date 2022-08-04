Директор группы «Час Пик» раскрыл секреты певца SHAMAN Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор кавер-группы «Час Пик» Алексей Демин в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал, что Ярослав Дронов (SHAMAN) скрывает от публики несколько секретов, которые характеризуют его как ненадежного человека.

Так, по его словам, Дронов принял решение покинуть коллектив в самый неподходящий момент. Тогда у группы уже был расписан гастрольный график, поэтому нового солиста пришлось искать в экстренном порядке. При этом Дронов забыл обо всех услугах, которые ему оказала группа в непростое время.

«Мы его вытащили из Новомосковска (родной город Ярослава в Тульской области. — Прим. ФАН), сняли ему тут квартиру и первое время даже ее оплачивали, пока он не встал на ноги», — рассказал Демин.

Как писал сайт KP.ru, о певце по имени Shaman – «открытии года», «нашей надежде» и чуть ли не новой национальной идее – Сеть гудит, захлебываясь. Мол, наконец-то на фоне либералов и невозвращенцев у нас появился настоящий патриотичный артист: молодой, модный, голосистый, невероятно талантливый. Первый хит Ярослава Дронова под псевдонимом Shaman - «Встанем», выпущенный 23 февраля 2022 года, оказался как нельзя кстати и набрал на YouTube уже 21 млн просмотров. А песня «Я русский» и вовсе произвела эффект разорвавшейся бомбы: о певце по имени Shaman в исключительно восторженных выражениях заговорили все випы шоу-бизнеса. И только Собчак оказалась против. Подробнее читайте здесь