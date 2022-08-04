Лавров раскрыл секрет высокого заработка Меладзе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Продюсер Сергей Лавров высказался о популярности певца Валерия Меладзе. Эксперт считает, что артисту не нужно беспокоиться о финансах, поскольку публика не оставит его без денег.

"Меладзе — это тот артист, которого любит не только российская публика. Его любят и украинцы, его любят и знают в Казахстане, в Белоруссии. Да и вообще весь Советский Союз", - сказал он в беседе с BLITZ+.

Эксперт напомнил, что певец уже около 30 лет на сцене. Люди всегда будут ходить на концерты Меладзе, отметил специалист.

Как ранее писал сайт KP.ru, развод Веры Брежневой и Константина Меладзе грянул 26 июля 2022, как гром среди ясного неба. Но, как это часто бывает с селебрити, развели пару не ЗАГС и не суд, а многочисленные СМИ. Оказалось, для того, чтобы светская повестка взорвалась сотней новостей о разводе Брежневой и Меладзе, достаточно было одной заметки на малоизвестном сайте с кричащими заголовками и рекламой восстановления потенции. Подробнее читайте в материале "Комсомольской правды".