В Госдуму внесут законопроект о налоговом возврате для работающих пенсионеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева предложили ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров.

Как сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов в своем Telegram-канале, предлагается установить социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного в течение года налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но не более 25 тысяч рублей.

Предполагается, что работающий пенсионер будет подавать заявление по окончание налогового периода и получать возврат в безналичной форме на банковский счет.

Напомним, с 1 августа работающим пенсионерам традиционно пересчитают пенсии. Правда, прибавка будет не очень большой – плюс 350 рублей максимум. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что думают об этом россияне, и стоит ли, по их мнению, уравнять пенсии работающих и неработающих граждан. Подробнее читайте здесь.

Ранее KP.RU писал о накопительной части пенсии в России в 2022-м году. Отмечалось, что накопительную часть пенсии можно получить в размере единоразовой выплаты или превратить в прибавку к своему доходу до конца жизни. Однако система непростая и в 2022 году она обросла массой нюансов.