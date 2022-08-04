Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто4 августа 2022 3:48

Россиянам посоветовали поменять водительские права до 2025 года

Юрист Спиридонова посоветовала россиянам поменять водительские права до 2025 года
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Россиянам посоветовали поменять водительские права до 2025 года

Россиянам посоветовали поменять водительские права до 2025 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что водителям стоит позаботиться о замене водительских прав заранее, если не хочется тратить время на очереди. По словам эксперта, через в 2025 году увеличится количество водителей, желающих получить в ГИБДД новое удостоверение.

"Заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права раньше, чем истечет их срок действия", - сказала она в беседе с "Праймом".

Как отметила специалист, никакими юридическими последствиями замена прав раньше определенного срока не грозит.

Кажется, вы только недавно сели за руль, а уже пролетело 10 лет, и пора менять водительское удостоверение. Вы вышли замуж, снова менять права! Не хватайтесь за головы — всего-то нужно получить медицинские справки, выбрать удобный способ замены прав и выделить время на медосмотр. Обо всех вариантах замены водительского удостоверения в 2022 году, ценах на медкомиссию и госпошлинах рассказывала "Комсомольская правда". Подробнее читайте на сайте KP.RU.