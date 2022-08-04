Россиянам посоветовали поменять водительские права до 2025 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что водителям стоит позаботиться о замене водительских прав заранее, если не хочется тратить время на очереди. По словам эксперта, через в 2025 году увеличится количество водителей, желающих получить в ГИБДД новое удостоверение.

"Заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права раньше, чем истечет их срок действия", - сказала она в беседе с "Праймом".

Как отметила специалист, никакими юридическими последствиями замена прав раньше определенного срока не грозит.

Кажется, вы только недавно сели за руль, а уже пролетело 10 лет, и пора менять водительское удостоверение. Вы вышли замуж, снова менять права! Не хватайтесь за головы — всего-то нужно получить медицинские справки, выбрать удобный способ замены прав и выделить время на медосмотр. Обо всех вариантах замены водительского удостоверения в 2022 году, ценах на медкомиссию и госпошлинах рассказывала "Комсомольская правда". Подробнее читайте на сайте KP.RU.