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Политика4 августа 2022 4:23

Боррель заявил, что визит Пелоси на Тайвань не должен стать предлогом для военных действий

Глава евродипломатии прокомментировал визит Пелоси спустя сутки
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Боррель заявил, что визит Пелоси на Тайвань не должен стать предлогом для военных действий

Боррель заявил, что визит Пелоси на Тайвань не должен стать предлогом для военных действий

Фото: REUTERS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не должен стать предлогом для военных действий.

"Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки", – написал он в социальных сетях.

В МИД КНР резко осудили визит на Тайвань официального лица США столь высокого ранга – спикер Палаты представителей США на острове появился впервые за последние 25 лет. И это, по мнению китайских властей, может дать надежду сепаратистским силам, ратующим за независимость острова от материкового Китая. Несмотря на демонстрацию силы и военные приготовления, как со стороны Китая, так и со стороны Тайваня, до вооруженного конфликта дело пока не дошло.

Сама Пелоси заявила, что причина "шумихи" из-за визита на Тайвань кроется в ее должности, которая считается третьей по значимости в Соединенных Штатах. Политик обратила внимание, что представители Конгресса США и ранее посещали Тайвань, причем некоторые из них в этом году.

Как ранее писал сайт KP.RU, Нэнси Пелоси заявила, что делегация Конгресса Соединенных Штатов прибыла на Тайвань, чтобы подтвердить приверженность поддержки острову и решимость "сохранить демократию"