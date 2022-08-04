Боррель заявил, что визит Пелоси на Тайвань не должен стать предлогом для военных действий Фото: REUTERS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не должен стать предлогом для военных действий.

"Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки", – написал он в социальных сетях.

В МИД КНР резко осудили визит на Тайвань официального лица США столь высокого ранга – спикер Палаты представителей США на острове появился впервые за последние 25 лет. И это, по мнению китайских властей, может дать надежду сепаратистским силам, ратующим за независимость острова от материкового Китая. Несмотря на демонстрацию силы и военные приготовления, как со стороны Китая, так и со стороны Тайваня, до вооруженного конфликта дело пока не дошло.

Сама Пелоси заявила, что причина "шумихи" из-за визита на Тайвань кроется в ее должности, которая считается третьей по значимости в Соединенных Штатах. Политик обратила внимание, что представители Конгресса США и ранее посещали Тайвань, причем некоторые из них в этом году.

Как ранее писал сайт KP.RU, Нэнси Пелоси заявила, что делегация Конгресса Соединенных Штатов прибыла на Тайвань, чтобы подтвердить приверженность поддержки острову и решимость "сохранить демократию"