Муж Вайкуле объяснил выступление певицы с украинским флагом

Лайма Вайкуле Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Мужу латышской певицы Лаймы Вайкуле пришлось оправдываться за оскорбившую россиян выходку артистки, которая 31 июля в Латвии вышла на сцену, демонстративно растянув флаг Украины.

Андрей Латковский в интервью "Абзацу" объяснил поведение супруги. По его словам, таким образом Лайма Вайкуле "поддержала своих".

"У нас выступали украинцы. И в оркестре у нас украинцы, и в балете. Почему нам не поддержать своих? Мы, помимо того, что выступаем с ними, ещё и руку помощи им протягиваем. И беженцам помогаем", - уточнил Латковский.

Как ранее писал сайт KP.RU, поступок Лаймы Вакуле разочаровал российских поклонников творчества певицы. Они оставили в социальных сетях множество гневных комментариев.

Вот лишь малая часть из них: "Разочаровала", "Уж лучше бы молчала", "Видимо, свое уже отработала и заработала - можно и рот открыть", "Где же вы были, когда на Донбассе детей убивали", "Деньги делала в России, а поддерживает Украину", "Просто плюнула в своих поклонников".