В Германии не видят препятствий для отправки турбины для "Северного потока" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии представили компании "Газпром" подтверждение о возможности прохождения турбиной для "Северного потока" таможни, сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Немецкая Siemens Energy направила "Газпрому" очередную партию документов, запрашиваемых российской монополией как гарантию надежности поставок турбин для компрессорной станции "Портовая"… В том числе, "Газпром" получил решение (Nullbescheid) Федерального ведомства экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) по поводу возможности экспорта турбины Siemens Energy из Германии в РФ", - сообщает издание, ссылаясь на источник, знакомый с перепиской.

Ранее “Газпром” назвал невозможной поставку турбины для “Северного потока” из-за санкций Запада. Турбина застряла в Германии в ходе транзита после отправки из Канады.

Также ранее “Газпром” заявил, что поставка турбины “Северного потока” из Канады в ФРГ нарушает контракт. В компании опасались, что нарушения контракта сделают невозможным дальнейший ремонт