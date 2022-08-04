Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику ДНР Ольге Качуре

Ольга Качура, фото: соцсети

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно гвардии полковнику Ольге Качуре, командовавшей артиллерийским реактивным дивизионом Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщается в Телеграм-канале Кремля.

Накануне появилась информация о гибели Качуры.

"Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (посмертно) - за мужество и героизм, которые были проявлены при исполнении воинского долга", - уточняется в сообщении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 августа 2022 года можно прочитать здесь.