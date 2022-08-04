Актер Александр Филиппенко госпитализирован в Москве с коронавирусом

Александр Филиппенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Актер Александр Филиппенко экстренно госпитализирован в Москве с коронавирусом. Сейчас артист находится в состоянии средней тяжести.

Сообщается, что медики обнаружили у 77-летнего артиста изменения в нижней доле левого лёгкого. Это является начальным проявлением ковидной пневмонии.

Лечение актера осложняется наличием у него целого ряда хронических заболеваний - ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности и мерцательной аритмии.

Информацию о госпитализации Филиппенко уже подтвердила его супруга Марина Ишимбаева. «Александра Георгиевича положили в больницу 2 августа, надеемся, в конце недели его выпишут», - сообщила она телеканалу «Звезда».

Филиппенко родился в Москве в 1944 году. С 2006 года он служит в столичном Театре им. Моссовета, также Филиппенко работал в московском Театре им. Гоголя (в период, когда театр носил неофициальное название «Гоголь-Центр»). В фильмографии актера значится более 100 кинолент.