Медведев прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань - злонамеренная провокация, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, по его словам, это действие подрывает международную безопасность в Азии.

"Эта поездка выступает явной и абсолютно злонамеренной провокацией. Действие, прямо подрывающее международную безопасность в Азии. Выходка совершенно оборзевших от собственной безнаказанности властей США", - заявил Медведев.

Он также добавил, что США готовы всячески "науськивать" сепаратистов, формально выступая за невмешательство в дела Китая и принцип "одного Китая".

Ранее Дональд Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей после ее приземления на Тайване. Экс-президент США предрек серьезное ухудшение китайско-американских отношений.

Также ранее Китай ответил на визит Пелоси на Тайвань. Пекин выразил решительный протест по поводу визита Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа "одного Китая", нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.