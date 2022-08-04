Глеб Никитин: «В границах городов Нижегородской области ликвидируют 7 крупных несанкционированных свалок»

На ликвидации Шуваловской свалки круглосуточно работает 4 поста утилизации отходов, задействовано 44 единицы строительной техники, трудятся около 200 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

«Всего в рамках федерального проекта „Чистая страна“ нацпроекта „Экология“ предусмотрена ликвидация 7 крупных несанкционированных свалок в границах городов Нижегородской области. Шуваловская свалка — один из самых проблемных объектов накопленного экологического вреда на территории областного центра. Еще пару лет назад поступали многочисленные сообщения о возгораниях на свалке, нижегородцы жаловались на едкий дым, дышать которым, действительно, было тяжело. Мы заявили проект рекультивации и получили поддержку Правительства и Минприроды России. Работы ведутся круглосуточно. На сегодняшний день около 80% свалочных масс утилизируют в безопасный грунт-рекультивант, который возвращается в тело свалки. Но главное — больше никаких возгораний и едкого дыма!» — прокомментировал Глеб Никитин ход работ по очистке территории.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров отметил, что ликвидация свалки ведется путем сепарации и утилизации свалочных масс.

«В настоящее время на объекте круглосуточно работает 4 поста утилизации отходов, задействовано 44 единицы строительной техники, трудятся около 200 человек. Выполнена сепарация всего объема свалочных масс, идет засыпка грунта-рекультиванта на площади 9,3 га. Доля отходов, вывезенных на полигон, составила 20% вместо 25%, предусмотренных по проекту, что показывает большую экологическую эффективность», — пояснил Денис Егоров.

Шуваловская свалка официально закрыта еще в начале 80-х годов прошлого столетия. Площадь мусорки составляет почти 18 гектаров, а слой отходов достигает 13 метров. В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в декабре 2020 года здесь начались работы по рекультивации земельного участка.