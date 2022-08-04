США обнажили свое истинное уродливое лицо вероломства, заявил глава МИД Китая

Глава МИД Китая Ван И. Фото: REUTERS

В МИД Китая заявил, что действия США по тайваньскому вопросу — это хорошо спланированный фарс. Такое мнение высказал глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Он добавил, что Вашингтон «обнажил свое уродливое лицо вероломства».

«Провокационные действия Соединенных Штатов не случайны, это тщательно спланированный фарс, они обнажили свое истинное уродливое лицо вероломства перед всей международной общественностью», — выразил чиновник позицию Пекина в ходе встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене.

Возмущение властей КНР вызвал визит на Тайвань главы палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китайские власти неоднократно подчеркивали, что поездка американского политика на остров нарушает суверенитет КНР. Также руководство КНР заявляло о намерении жестко ответить на визит Пелоси.

Ранее стало известно о том, что власти США на фоне поездки Пелоси в Тайбэй решил отказаться от пересмотра своей политики по Тайваню. Согласно данным Bloomberg, Белый дом не горит желанием признавать остров основным союзником США вне НАТО.