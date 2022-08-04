Польша намерена построить электронный барьер на границе с Калининградской областью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши намерены построить электронный барьер на границе с Россией, рассказала пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи страны Анна Михальская.

Как сообщила представитель коменданта польскому агентству PAP, Варшава планирует «расширение периметральной охраны границы» на участке границы с Калининградской областью и у пограничной реки Буг, которая отделяет Польшу от Белоруссии и Украины.

Напомним, ранее власти Польши уже сообщали о планах построить забор на границе с Россией.

Как писал сайт KP.RU, Варшава построила стену на границе с Белоруссией. На возведение 186-километрового заграждения высотой 5,5 метра из польского бюджета была выделена сумма, эквивалентная 160 миллионам долларов. Для защиты была использована колючая проволока.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отмечал, что если бы Варшава не возвела забор на границе с Белоруссией, власти бы отвлекались от помощи Украине.