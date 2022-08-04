Сенатор Джабаров считает, что США стремятся обелить себя и Украину после удара по Еленовке Фото: REUTERS

Попытки Соединенных Штатов обвинить Россию в якобы "фальсификации" данных об ударе HIMARS по СИЗО в Еленовке выступают стремлением США обелить себя и Украину, заявил РИА Новости сегодня, 4 августа, первый замглавы международного комитета СовФеда Владимир Джабаров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке в ДНР, где на тот период находились пленные боевики "Азова”*.

"Все же понятно, там обнаружены осколки от этих снарядов HIMARS, видно, где они взорвались. Любая экспертиза сможет доказать, что они взорвались в этом месте, где их нашли", - сказал Джабаров. Также сенатор отметил, что США заранее хотят обелить свою вину и “вину Украины спрятать”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 августа 2022 года можно прочитать здесь.

*”Азов” - запрещенная в России террористическая организация