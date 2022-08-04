Одна женщина погибла и еще одна ослепла после отравления коньяком в Карелии

В Карелии две женщины отравились суррогатным алкоголем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия произошла в столице Карелии. Две жительницы Петрозаводска, мать и дочь, отравились контрафактным алкоголем. «Коньяк» в 5-литровой канистре им продал местный житель. После употребления напитка 67-летняя женщина умерла, а ее 35-летняя дочь ослепла. Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.

- Выяснилось, что речь идет о напитке, который изготовлен с использованием метанола — вещества, относящегося к категории ядовитых, - пишет «КарелИнформ».

Позднее был задержан и сам 55-летний продавец. Выяснилось, что он уже имеет судимость за торговлю «паленушкой», но это не остудило коммерческого пыла петрозаводчанина, который продолжил распространять контрафактное спиртное среди населения.

В гараже у мужчины полиция изъяла 15 литров «коньяка». Сейчас в отношении задержанного возбуждено новое уголовное дело. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.