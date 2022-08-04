Песков назвал вину ВС Украины в артобстреле колонии в Еленовке очевидной и доказанной

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очевидно и доказано, что в Еленовке украинские пленные погибли от рук ВСУ, России нечего скрывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“Мы не знаем, что это за заявление чиновников из Белого дома, это же данные CNN, но здесь можно сказать одно, что абсолютно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке, люди, а именно это пленные, которые там содержались, украинцы, они погибли от рук украинских же военных. Украина убила своих военных, которые находились в плену, много раненых", - сказал Песков, комментируя информацию CNN.

ВСУ 29 июля 2022 года при помощи американской РСЗО HIMARS нанесли удар по изолятору в Еленовке, где находились украинские военнопленные. По данным штаба обороны ДНР, в результате удара погибли 53 человека.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 августа 2022 года можно прочитать здесь.