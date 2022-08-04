Центробанк рассматривает выделение подсанкционных активов в отдельные компании Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк России рассматривает различные подходы к работе подсанкционных активов резидентов, в числе них – выделение таких активов в отдельные компании. Об этом говорится в материале регулятора «Новые задачи финансового рынка в современных условиях».

«Банк России рассматривает различные подходы к работе с заблокированными активами российских резидентов. В числе таких подходов – особый учет данных активов и обязательств на балансе самих финансовых организаций, а также выделение данных активов и обязательств в отдельные специальные компании», – говорится в документе на сайте Центробанка.

При необходимости заинтересованные финансовые организации смогут объединить отдельные компании в фонды для встречного обмена требованиями с контрагентами из недружественных стран, сказано в материале ЦБ. Как отмечает регулятор, необходимые для этого правовые основы есть пока только для банков, но Центробанк готов рассмотреть возможности применения этого механизма и для других финансовых организаций в случае, если они будут востребованы.