Банк Англии повысил ставку максимальными темпами с 1995 года до 1,75% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк Англии на заседании в четверг, 4 августа, повысил базовую процентную ставку максимальными темпами с 1995 года, на 50 базисных пунктов - с 1,25% до 1,75%. Это следует из пресс-релиза регулятора.

Ключевая ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%.

Центробанк Англии оставил почти без изменений объем выкупа активов с рынка, который составил суммарно 863 млрд фунтов стерлингов, из них выкуп государственных облигаций составил 844 млрд фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций - до 19,1 млрд фунтов.

Кроме того, регулятор повысил прогноз по инфляции Великобритании в текущем году до 13%, а ранее давал прогноз на 10,25%. Прогноз по инфляции на следующий год также был повышен до 5,5% с 3,5%. По итогам 2021 года инфляцию в стране была зафиксирована на уровне 5%.

Регулятор также предупреждает о наступлении рецессии с четвертого квартала. «Великобритания, как теперь прогнозируется, войдет в рецессию с четвертого квартала этого года», - говорится в пресс-релизе.