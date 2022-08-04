Минобороны РФ заявило о возможной причастности США к возникновению коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ рассматривает возможность того, что к возникновению коронавирусной инфекции нового типа причастно Агентство США по международному развитию (USAID).

Как заявили в российском военном ведомстве, с 2009 года Агенство USAID финансировало программу «Предикт» по изучению новых коронавирусов. Уточняется, что проводился отлов летучих мышей-переносчиков этих вирусов, а одним из подрядчиков была «Метабиота», которая занималась военно-биологической деятельностью на Украине.

В министерстве также напомнили, что в мае этого года профессор Джеффри Сакс в медицинском журнале Lancet сообщил, что «коронавирус был создан искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии».

«Создается впечатление, что несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством 'вброса' новых вариантов вируса в том или ином регионе», - отметили в российском военном ведомстве.