Западные фармкомпании испытывали на украинцах наиболее спорные препараты, сообщило Минобороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фармацевтические компании Запада испытывали на гражданах Украины наиболее "спорные" препараты за минимальную оплату, заявил сегодня, 4 августа, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.

"Во избежание репутационных рисков и судебных издержек в случае неудачных исследований новых фармпрепаратов, компани Европы и США проводили клинические испытания на гражданах Украины. Оплата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с легкостью скрыть. При этом серьезных проверок и надзора со стороны местных властей также не проводилось", - заявил он в ходе брифинга.

Также генерал подчеркнул, что этот подход укладывается в исполняемую Западом концепцию вывода за пределы национальной территории самых спорных с точки зрения международных законов исследований.

Ранее Украина готовила биологическое оружие по заказу США. Минобороны России опубликовало переданными ему украинскими учеными документы.

Также ранее сообщалось, что американские ученые из лаборатории в городе Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 города Харьков.