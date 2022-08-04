Российский суд признал американскую баскетболистку Грайнер виновной в контрабанде наркотиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков.

«Бриттни Ивет совершила контрабанду наркотических средств, хранение наркотических средств», - приводит РИА Новости слова судья Анны Сотниковой.

В ходе прений прокурор просил назначить спортсменке 9,5 лет колонии общего режима и штраф в размере 1 миллион рублей. По его словам, в деле нет смягчающих или отягчающих обстоятельств. Срок наказания будет оглашен позднее.

Тем временем защита заявила, что экспертиза вещества была проведена с нарушением, о чем свидетельствует рецензия кандидата химических наук, допрошенного в суде. Адвокат Мария Благоволина призвала суд оправдать баскетболистку.

«Это была честная ошибка, которую я допустила, собирая вещи в спешке и испытывая постковидный стресс», - заявила сама подсудимая, и принесла извинения перед командой УГМК и родственниками.

Напомним, баскетболистку задержали в московском аэропорту Шереметьево в начале марта 2022 года. Бриттни Грайнер обвинили в контрабанде наркотиков. Спортсменка выступала в России с 2015 года. Кроме того, она дважды выигрывала золото Олимпиады вместе с американской сборной.