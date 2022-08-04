Рослесинфорг исключил дефицит туалетной бумаги в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дефицита туалетной бумаги в России не предвидится, заявили во всероссийской организации, специализирующайся на решении лесоучетных и лесоустроительных задач (Рослесинфорг).

«Производство туалетной бумаги в первом полугодии 2022 года выросло на 13% – до 3,2 миллиарда рулонов. Это почти четыре рулона бумаги в месяц на одного россиянина, включая младенцев, так что дефицита продукции не предвидится», – сообщается в Telegram-канале организации.

Также в Рослесинфорге рассказали, что в первом полугодии этого года в России произвели на 2,9% больше бумаги и картона – 5,1 миллиона тонн, на 21% больше бумажных мешков и сумок – 2,14 миллиарда штук, а также на 10% больше ящиков и коробок из гофрированной и негофрированной бумаги и картона – 4,1 миллиона кв. метров.

Как писал сайт KP.RU, ранее в России представили проект по производству каменной туалетной бумаги.