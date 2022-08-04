ФСБ просит заочно арестовать редактора The Insider Доброхотова по делу о незаконном пересечении границы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) просят Лефортовский суд Москвы заочно арестовать редактора The Insider* Романа Доброхотова* в рамках уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, журналист был объявлен в международный розыск. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Романа Доброхотова*», - приводит агентство слова собеседницы.

В конце сентября 2021 года о розыске Доброхотова* заявил его адвокат без уточнения деталей. Сам журналист сообщил о том, что в его квартире прошли обыски по делу о незаконном пересечении государственной границы. Как заявил редактор, следственные действия вели сотрудники ФСБ, изъяв из его квартиры всю компьютерную технику. По его словам, обыски прошли и в квартире его родителей.

*признаны в России иноагентами