Лавров рассказал, как в Камбодже ему сшили рубашку не по размеру: "Сенька не по шапке"

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Гала-ужин Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Камбоджи, Пномпене в костюме, а не в традиционной для этой церемонии камбоджийской рубашке.

Как объяснила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сшитая для Гала-ужина АСЕАН рубашка оказалась мала главе российского внешнеполитического ведомства, несмотря на то, что ее дважды перешивали.

«Второй раз мерили - не сошлась. Не по шапке Сенька», - пошутил глава российского внешнеполитического ведомства.

Вечером в четверг, 4 августа, в Пномпене проходит Гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН. Министры по традиции одевают специально сшитые для них национальные рубашки страны, которая является председателем ассоциации и фотографируются, держась за руки.