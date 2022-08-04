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Политика4 августа 2022 16:31

Украинские войска попытались контратаковать под Соледаром, но были накрыты артиллерией и отступили

Военкорр Коц: Украинские войска попытались контратаковать под Соледаром, но были накрыты артиллерией и откатились
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украинские войска попытались контратаковать под Соледаром, но были накрыты артиллерией и отступили

Украинские войска попытались контратаковать под Соледаром, но были накрыты артиллерией и отступили

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что украинские войска попытались контратаковать под Соледаром, но были накрыты артиллерией и отошли назад.

«Широко растиражированная цитата украинского командования об отходе с позиций на Бахмуте не совсем соответствует действительности. Их выбили из Семигорья, сейчас мочалят на Кодеме, но из самого города они никуда не уходили», - сообщил военкор.

Тем временем, начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов заявил об отходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района Семигорье на артемовском направлении, а также из района шахты Бутовка около Авдеевки. Как заявил глава оперативного управления Генштаба в четверг, 4 августа, украинская армия на данный момент покинула Семигорье и перешла к обороне на восток Кодемы, указав, что отход был произведен во время «массированного применения российской артиллерии».