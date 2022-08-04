Учителя, врачи и звёзды шоу-бизнеса: названы профессии, приводящие к алкоголизму Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-психотерапевт Татьяна Потапова заявила, что люди, работающие на заводе, а также звезды шоу-бизнеса подвержены развитию алкоголизма.

"Я в свое время собирала на заводе материал для своей научной работы, и рабочие, которые состояли на учете, говорили: «Да что вы, что здесь особенного? Да все вокруг так пьют». Вот это самое опасное, когда все вокруг так пьют", - рассказала она в беседе с Lenta.ru

В группе риска находятся учителя, врачи, дальнобойщики, полицейские и менеджеры, так как они часто испытывают стресс на работе, отметила специалист.

Ранее американское издание The Military Times со ссылкой на исследование, проведённое сетью лечебных центров Delphi Behavioral Health Group, сообщило, что военнослужащие Соединённых Штатов проводят больше дней в году за распитием спиртных напитков, чем представители других профессий. Исследование показало, что американские военные употребляют алкоголь в среднем 130 дней в году. Второе место досталось шахтёрам — 112 дней, третье — строителям (106 дней), рассказывает RT.

Кстати, британские социологи связали пристрастие к алкогольным напитками с годовым заработком человека. Выяснилось, что более 46% людей, которые в год зарабатывают менее €11 тыс. признались, что употребляли на неделе алкоголь. Среди граждан с годовым доходом до €34 тыс. этот показатель составил 60%, а чей ежегодный доход более €45 тыс. — 80%, передают "Известия".