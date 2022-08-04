Стала известна цель военных учений Китая возле Тайваня

Военный эксперт Леонков считает, что Китай не ставит целью военных учений начало боевой операции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что осуществляя военные учения возле Тайваня, Китай не ставит целью начало проведения боевой операции.

"Если бы Китай захотел, он уже бы начал боевую операцию против Тайваня, так что такой цели он перед собой явно не ставит. Но морские учения идут не для репетиции и не для войны, это все домыслы, высосанные из пальца. Китай просто демонстрирует военные возможности, уже произвел кратковременную блокаду острова на период учений, но не применяет оружие против гражданского населения", - пояснил он в беседе с Lenta.ru

Задача Китая, в том числе, показать Тайваню, что любые надежды на победу в военном противостоянии, тщетны, считает эксперт.

Военный эксперт Борис Юлин также считает, что Китай не стремится к войне, ее пытаются развязать США. Как отметил эксперт в беседе с "Известиями", успех китайской армии связан с большими расходами и высоким уровнем индустриализации страны — большая часть китайских вооружений — это современные вооружения, выпущенные в XXI веке.

Напомним, Народно-освободительная армия Китая провела боевые стрельбы в акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии. До этого министерство обороны КНР также заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий, рассказывает "Пятый канал".