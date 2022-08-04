Семейный психотерапевт ответила, как часто нужно навещать ребенка родителям в разводе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Развод – это всегда сложно, особенно непросто пережить это событие детям. Семейный психотерапевт и психолог Наталья Наумова рассказала, как часто родителю, который теперь живет отдельно от ребенка, стоит видеться с наследником.

В такой ситуации крайне важно, чтобы мама и папа поддерживали нейтральные отношения и не вредили другу другу.

Чем меньше ребенок, тем чаще ему нужны встречи с мамой и папой. И до 16 лет необходимо общение со вторым родителем хотя бы раз в неделю- две недели.

Ребенку важно видеть, что взрослые могут взаимодействовать и общаться.

- Такая периодичность нужна для формирования правильной самооценки ребенка и ощущения, что он нужен родителям, — объяснила Наумова в беседе с NEWS.ru.

Тем временем, социальный психолог Александр Шахов считает, что три основные цели — удовлетворение потребностей, эмоциональная близость и помощь в самореализации, смогут сделать любую семью счастливой. А вот союзы, которые не имеют общих целей, обречены на провал, сообщает телеканал "360".