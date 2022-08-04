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Общество4 августа 2022 18:48

Юрист объяснил, почему Минюст предложил убрать три экономические статьи из УК

Юрист Соловьев поддержал исключение трех экономических статей из уголовного кодекса
Елена АКИМОВА
Юрист объяснил, почему Минюст предложил убрать три экономические статьи из УК

Юрист объяснил, почему Минюст предложил убрать три экономические статьи из УК

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, почему Минюст предложил исключит из Уголовного кодекса три экономические статьи. Эксперт отметил, что такое предложение можно расценить, как «значительная либерализация уголовной ответственности в сфере экономической деятельности».

Данная мера становится актуальной на фоне изоляции России от внешних рынков и увеличивающегося санкционного давления. Подобный шаг поможет снизить административные барьеры и избавить бизнес от постоянных проверок и контроля.

Юрист уверен, что подобный шаг со стороны государства предаст уверенности предпринимателям и сделает многие секторы российской экономики более привлекательными.

- Это может привести в росту инвестиций и производства, созданию дополнительных рабочих мест, повышению налоговых отчислений в бюджет государства, — заключил собеседник RT.

Власти предложили смягчить уголовное законодательство по ряду экономических статей, чтобы облегчить жизнь российским бизнесменам. В частности, предлагается освободить их от уголовной ответственности за предпринимательскую деятельность без регистрации, пишет газета "Известия".

В Минюсте считают, что предложенные изменения поспособствуют улучшению делового климата и позволят минимизировать риски необоснованного уголовного преследования субъектов предпринимательской деятельности, сообщает "Российская газета".