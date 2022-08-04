Юрист объяснил, почему Минюст предложил убрать три экономические статьи из УК Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, почему Минюст предложил исключит из Уголовного кодекса три экономические статьи. Эксперт отметил, что такое предложение можно расценить, как «значительная либерализация уголовной ответственности в сфере экономической деятельности».

Данная мера становится актуальной на фоне изоляции России от внешних рынков и увеличивающегося санкционного давления. Подобный шаг поможет снизить административные барьеры и избавить бизнес от постоянных проверок и контроля.

Юрист уверен, что подобный шаг со стороны государства предаст уверенности предпринимателям и сделает многие секторы российской экономики более привлекательными.

- Это может привести в росту инвестиций и производства, созданию дополнительных рабочих мест, повышению налоговых отчислений в бюджет государства, — заключил собеседник RT.

Власти предложили смягчить уголовное законодательство по ряду экономических статей, чтобы облегчить жизнь российским бизнесменам. В частности, предлагается освободить их от уголовной ответственности за предпринимательскую деятельность без регистрации, пишет газета "Известия".

В Минюсте считают, что предложенные изменения поспособствуют улучшению делового климата и позволят минимизировать риски необоснованного уголовного преследования субъектов предпринимательской деятельности, сообщает "Российская газета".