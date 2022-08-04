Украина потребовала 750 млрд долларов для семикратного возмещения "ущерба от спецоперации" Фото: REUTERS

Киевская школа экономики представила аналитический отчет, в котором оценила ущерб от специальной военной операции России на Украине, а также подсчитала желаемую сумму на восстановление.

Экономисты учебного заведения оценили экономические потери страны в 108 млрд долларов. Тем не менее в качестве необходимой суммы для восстановления Украины они назвали 750 млрд долларов, что совпало с суммой, ранее озвученной украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

При этом экономисты отметили, что Украине необходимо по меньшей мере 185 млрд долларов для того, чтобы «восстановить лучше, чем было», подобный принцип был введен на Всемирном экономическом форуме. Отмечается, что из данной суммы 75 млрд долларов нужно будет потратить на строительство жилья, примерно 42 млрд долларов – на восстановление инфраструктуру, а оставшаяся часть должна пойти на сельскохозяйственные и промышленные мощности.