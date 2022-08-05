Автор хитов группы "Ласковый май" раскрыл, кто получит все права на песни Юрия Шатунова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автор наиболее известных хитов группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов рассказал, что новым владельцем песен Юрия Шатунова стала его жена.

"Да. Но она может стать правообладателем только спустя полгода после смерти по закону. Это мое решение осознанное", – сказал он в беседе с "МУЗ-ТВ"

Кузнецов также отметил, что американский лейбл World Media Alliance получил права незаконно. Бывший директор Шатунова Аркадий Кудряшов также подтвердил, что все песни принадлежат семье артиста.

Напомним, 1 августа 40 дней, как умер Юрий Шатунов. Музыканту было всего 48 лет. Ранний уход солиста «Ласкового мая» шокировал армию поклонниц, которые обожали артиста и ездили за ним по стране. Но и обычные люди, которые никогда не были на его выступлениях, восприняли уход Шатунова как личное горе. Как будто потеряли родного человека. Его любили в России, Казахстане, Белоруссии, Германии и в других странах. Почему солист Шатунов был многим так дорог? Ответ на этот и другие вопрос ищите в документальном фильме KP.RU «Любовь моя, Юра. Тайна популярности Шатунова». Смотреть.