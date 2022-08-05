Обвиняемый в отмывании денег россиянин Винник экстрадирован в США

Александр Винник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянин Александр Винник находится в Соединенных Штатах, из Греции его доставили в Бостон на частном самолете и затем перевезли на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили РИА Новости родные Винника.

"Из Бостона Александру разрешили позвонить домой", - уточнили его родственники.

Все произошло и было сделано как похищение, добавили члены его семьи.

Ранее сообщалось, что россиянин Винник вылетел из Парижа в Афины, откуда ожидается его выдача в США. В Штатах Виннику грозит до 50 лет тюремного заключения.

Напомним, Александра Винника задержали в Греции по запросу США, где считают, что россиянин якобы причастен к отмыванию миллиардов долларов через биржу криптовалют. В апреле 2021 года подсудимый написал письмо президенту России Владимиру Путину, попросив российского лидера о помощи и возобновив свою голодовку, которую он “категорически” отказался прекращать.

Также ранее KP.RU писал, что мать Винника встретилась с ним впервые после ареста.