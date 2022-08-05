Глава МИД Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань вульгарной комедией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Соединенных Штатов серьезными последствиями. Об этом заявил сегодня, 5 августа, глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пномпене.

"Безусловно, мы вынуждены жестко отреагировать на это, - сказал Ван И. - Эта вульгарная комедия обязательно обернется для Соединенных Штатов серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон".

Также китайский дипломат добавил, что Пекин обратил внимание на своевременное заявление, которое опубликовал по данному поводу МИД России с критикой действий Соединенных Штатов.

Ранее Дональд Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей после ее приземления на Тайване. Экс-президент США предрек серьезное ухудшение китайско-американских отношений.

Также ранее Китай ответил на визит Пелоси на Тайвань. Пекин выразил решительный протест по поводу визита Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа "одного Китая", нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.