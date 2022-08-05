Союзные силы уничтожили в ДНР 40 украинских военных за сутки Фото: REUTERS

Представители Народной милиции ДНР сообщили, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, а также гаубицы Д-30, гаубицы М–777 и двух БТР.

"Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил России было уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица Д-30, одна гаубица М–777, два автомобиля повышенной проходимости, два БТР и до 40 человек личного состава", - уточняется в сообщении представительства в Телеграм-канале.

Кроме этого, сообщается, что были подавлены две огневые точки ВСУ возле населенных пунктов Пески и Опытное.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 августа 2022 года можно прочитать здесь.