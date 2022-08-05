Китай намерен ввести санкции против Пелоси и ее родных из-за поездки на Тайвань Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай планирует ввести санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников после провокационного визита на Тайвань, указывается в заявлении МИД КНР.

"Пелоси посетила Тайвань несмотря на серьезную озабоченность и протесты со стороны Китая, осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая, причинила серьезный урон госсуверенитету и территориальной целостности Китая", - говорится в документе.

Также в заявлении китайского МИДа отмечается, что Пелоси нанесла "тяжелый удар" по принципу "одного Китая", поставив под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Ранее Дональд Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей после ее приземления на Тайване. Экс-президент США предрек серьезное ухудшение китайско-американских отношений.

Также ранее Китай ответил на визит Пелоси на Тайвань. Пекин выразил решительный протест по поводу визита Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа "одного Китая", нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.