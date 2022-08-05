Захарова заявила о “полном раздрае” в администрации Байдена

Мария Захарова, фото: Александр Щербан/ТАСС

В администрации президента США Джо Байдена полный раздрай, остались сотрудники очень узкой специализации, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ссылаясь на миниатюру Аркадия Райкина "Кто сшил костюм?".

"Блинкен так и не схватил Лаврова за пуговицу. Чем же ответит Белый дом? Волнуюсь. За пуговицы. В администрации Байдена - полный раздрай. Остались специалисты очень узкой специализации", - написала Захарова в своем Телеграм-канале, прикрепив видеофрагмент из миниатюры Райкина

Ранее представитель Белого дома заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен будет искать контакта с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными, уточнив, что "если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает".

Комментируя это заявление, Лавров отметил, что не видел заинтересованности Блинкена в общении с ним.