Сенатор Косачев предрек Зеленскому судьбу медиа-изгоя

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Доклад Amnesty International о преступлениях ВС Украины против мирных граждан появился потому, что число этих нарушений не замечать уже невозможно, это и сигнал Запада Владимиру Зеленскому - в один миг его могут превратить из медиа-героя в медиа-изгоя, написал в своем Телеграм-канале вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.

Накануне. 4 августа, был опубликован доклад Amnesty International, согласно которому ВСУ нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения на территории школ и больниц городов, и подвергая риску мирное население.

“... Лично президенту Украины показали, во-первых, кто тут хозяин. В один миг его могут сделать из искусственно растиражированного медиа-героя в тотального медиа-изгоя. Во-вторых, ему, что называется, на пальцах объяснили, что огромные средства и ресурсы, вложенные в Украину Западом, включая политические ресурсы, которые уже стоили постов некоторым евролидерам, должны давать заметную отдачу…", - отметил Косачев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 августа 2022 года можно прочитать здесь.