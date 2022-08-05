Директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Шиплюк арестован по делу о госизмене Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк арестован по делу о государственной измене. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил научный руководитель института Василий Фомин.

«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали», - приводит ТАСС слова научного руководителя.

Фомин отметил, что Шиплюку вменяют то же, что и ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию Маслову. «Госизмена», - уточнил он, отметив, что Глава Института теоретической и прикладной механики перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Напомним, замдиректора Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН Анатолия Маслова задержали 28 июня этого года.