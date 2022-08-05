Лидер группы “Ленинград” Сергей Шнуров посетил ЛНР

Сергей Шнуров Фото: Артем КИЛЬКИН

Предприниматель Евгений Пригожин и музыкант Сергей Шнуров посетили Луганскую Народную Республику (ЛНР), сообщили в администрации города Стаханов.

"Неожиданные гости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили музей истории стахановского движения", - сообщила администрация в своем Телеграм-канале.

К сообщению прилагается фотография, на которой все трое стоят в камуфляже на фоне городского мемориала.

Ранее бывший участник группы “Ленинград” подтвердил побег Сергея Шнурова из России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 августа 2022 года можно прочитать здесь.