Читатели Daily Mail возмутились из-за стремления обвинить Россию в обнищании британцев Фото: REUTERS

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил о вине России в экономическом кризисе, разразившемся в Британии, чем вызвал резкую реакцию читателей издания Daily Mail.

Регулятор прогнозировал мощную рецессию в текущем и 2023-м году из-за роста цен на энергоносители. Так, в банке ожидают падение ВВП в следующем году на 2,1% и рост инфляции до 13%.

При этом глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что действия РФ выступили причиной экономического кризиса и "энергетического шока".

Читатели Daily Mail не согласились с доводами банкира и указали на реальных, по их мнению, виновников кризиса.

"Закрыть все базы США в Европе, лишить ее контроля и участия в мировой банковской системе, выгнать НАТО из Ирака и Сирии и заключить мир с Россией", - отметил один из читателей.

"Когда, наконец, граждане у нас проснутся и осознают, что нынешнее британское правительство не заботится ни о ком другом, кроме как о себе и о своих спонсорах-миллиардерах?" - задался вопросом Showtime Reds.

Ранее британцы пожаловались на рост цен и бездействие властей.

Также ранее в Британии людям выдали одеяла из-за повышения тарифов на отопление.