Путин заявил, что европейцы должны быть благодарны Анкаре за бесперебойную работу "Турецкого потока" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что газопровод «Турецкий поток» работает бесперебойно, а европейские партнеры должны быть благодарны Анкаре за это. Такое заявление российский лидер сделал в ходе встречи с турецким коллегой Реджеп Тайп Эрдоганом.

«"Турецкий поток", который мы с вами завершили строительство некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом», - заявил российский лидер на встрече с турецким коллегой, отметив, что данный газопровод, «в отличие от всех других направлений поставок» российских углеводородов, «работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев».

Как писал сайт KP.RU, переговоры Путин и Эрдогана проходят в узком составе в пятницу, 5 августа, в Сочи в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».