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Политика5 августа 2022 12:32

Путин заявил, что европейцы должны быть благодарны Анкаре за бесперебойную работу "Турецкого потока"

Российский лидер отметил, что газопровод работает «исправно, ритмично, без всяких сбоев»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил, что европейцы должны быть благодарны Анкаре за бесперебойную работу "Турецкого потока"

Путин заявил, что европейцы должны быть благодарны Анкаре за бесперебойную работу "Турецкого потока"

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что газопровод «Турецкий поток» работает бесперебойно, а европейские партнеры должны быть благодарны Анкаре за это. Такое заявление российский лидер сделал в ходе встречи с турецким коллегой Реджеп Тайп Эрдоганом.

«"Турецкий поток", который мы с вами завершили строительство некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом», - заявил российский лидер на встрече с турецким коллегой, отметив, что данный газопровод, «в отличие от всех других направлений поставок» российских углеводородов, «работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев».

Как писал сайт KP.RU, переговоры Путин и Эрдогана проходят в узком составе в пятницу, 5 августа, в Сочи в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».