Канадские военнослужащие на учениях в Польше. Фото: REUTERS

Власти Канады заявили, что Минобороны страны будет готовить Вооруженные силы Украины к боевым действиям. Канадские чиновники подчеркнули, что за последние семь лет натовскими инструкторами были подготовлены десятки тысяч украинских военных.

Канадская тренировочная миссия UNIFIER на Украине была начата в 2015 году по запросу киевских властей, в начале 2022 года она была расширена и продлена до марта 2025 года.

Как сообщает министерство обороны Канады в соцсетях, за это время удалось в рамках миссии подготовить более 33 военнослужащих ВСУ.

Ожидается, что канадский Генштаб планирует вскоре отправить в Великобританию 225 инструкторов для обучения украинских новобранцев ведению боевых действий на передовой.

Ранее американские военные эксперты назвали фактически бесполезной и неэффективной военную помощь, оказываемую Украине западными странами. Об этом рассказал экс-офицер американской разведки Скотт Риттер. Он подчеркнул, что ВСУ сталкиваются с огромными проблемами в обслуживании и ремонте поставляемой Киеву западной техники, поэтому вооружение никак не может помочь украинским военным.