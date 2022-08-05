Путин запретил сделки с долями граждан недружественных стран в ряде проектов

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин до конца 2022-го года запретил любые сделки с долями иностранцев из недружественных государств в стратегических предприятиях и недропользователях, а также по отдельному списку, который в течение десяти дней подготовят для утверждения правительством и ЦБ РФ, - с долями в ряде компаний сферы ТЭК и банков. Сделки с такими долями будут возможными только на основании спецразрешения главы государства.

В указе уточняется, что запрет распространяется на все стратегические предприятия и акционерные общества, а также их дочерние структуры, на проекты "Сахалин-1" и Харьягу.

Ранее президент России подписал закон о переносе срока вступления в силу дачной амнистии на 1 июля 2022. Закон должен был вступить в силу 1 сентября 2022.

Также ранее Путин подписал новую морскую доктрину России:. Согласно документу, РФ активизирует деятельность в Арктике.