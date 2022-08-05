ВСУ при отступлении разрушают сельскохозяйственную инфраструктуру в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска при отступлении разрушают всю сельскохозяйственную инфраструктуру, рассказал журналистам министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Крамаренко.

"Украинские войска полностью разрушают сельскохозяйственную инфраструктуру", - уточнил он.

Как добавил Крамаренко, ВСУ при отступлении вывозят документы и базы данных.

"Украинская власть полностью вывозит документацию, связанную с развитием отрасли, все базы данных находятся уже не здесь, поэтому нам, в сущности, приходится выстраивать управление отраслью с нуля", - уточнил министр.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 августа 2022 года можно прочитать здесь.