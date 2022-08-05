Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армии обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа. Об этом в пятницу, 5 августа, заявила пресс - служба израильской армии.

Как говорится в заявлении, Армия обороны Израиля в пятницу начала наносить удары по целям в секторе Газа, а в граничащих с палестинским анклавом израильских районах было введено особое положение.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары в секторе Газа», - сказано в заявлении пресс - службы.

Днем ранее, 4 августа, пресс-служба израильской армии заявила, что командование Армии обороны Израиля приняло решение направить дополнительные подразделения в район границы с сектором Газа. Как сообщалось такое решение было принято для повышения боеготовности на случай возможной атаки со стороны палестинских радикалов.