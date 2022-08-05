Около 16 миллионов британцев урезали расходы на еду из-за инфляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примерно 16 миллионов жителей Великобритании урезали свои расходы на продовольствие и предметы первой необходимости из-за роста цен и рекордной инфляции. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Бюро национальной статистики Великобритании (ONS).

Согласно приведенным данным, около 26 миллионов британцев (57%) сократили расходы на второстепенные товары, а 24 миллиона жителей Великобритании (51%) стали меньше пользоваться электричеством и газом из-за роста цен на энергоносители. Как уточняется, больше всего среди этих людей граждане в возрасте от 55 до 74 лет.

Кроме того, 19 миллионов жителей Великобритании (42%) стали реже использовать свой автомобиль, а причиной стала стоимость топлива. Отмечается, что 11 миллионов человек (23%) для покрытия своих расходов использовали сбережения, а 6 миллионов (13%) стали чаще пользоваться кредитами.

Исследование проводилось в период с 30 марта по 19 июня текущего года. В нем приняло участие 13793 взрослых граждан Великобритании старше 16 лет.

Напомним, в четверг, 4 августа, Банк Англии повысил базовую ставку максимальными темпами с 1995 года, на 50 базисных пунктов - до 1,75%. Регулятор также предупредил о наступлении рецессии в британской экономике с четвертого квартала текущего года. «Великобритания, как теперь прогнозируется, войдет в рецессию с четвертого квартала этого года», - отметили в пресс-релизе.