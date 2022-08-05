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Общество5 августа 2022 16:27

Украина отказалась забирать из ЛНР своих волонтеров, задержанных с поддельными документами

Волонтеры ехали спасать собачий питомник
Мария ПАВЛОВА
Украина отказалась забирать из ЛНР киевских волонтеров, которые были задержаны там с поддельными документами.

Украина отказалась забирать из ЛНР киевских волонтеров, которые были задержаны там с поддельными документами.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина отказалась предпринимать какие-либо действия, способствующие возвращению киевских волонтеров, которых задержали с поддельными документами в Лисичанске (ЛНР). Об этом в пятницу 5 августа пишет РИА Новости.

Сообщается, что волонтеры ехали в Лисичанск с гуманитарной целью, они собирались забрать собак из питомника. У одного из волонтеров с собой был поддельное удостоверение участника территориальной обороны, которое он купил за сумму, эквивалентную 100 долларам.

«Из-за этого удостоверения считали, что мы можем иметь отношение к диверсионной группе какой-то», - рассказали волонтеры агентству.

По словам волонтеров, ЛНР предложила Украине обменять волонтеров, но Киев не стал этого делать.

«Так как мы являемся гражданскими лицами, менять нас не будут. По факту занимаются военными, мы не несем какой-то ценности, чтобы нас ставить на обмен в один ряд с генералами», - прокомментировала ситуацию волонтер Анастасия Ткач.

Откровения бывшего французского военного, побывавшего на Украине в марте и апреле и ставшего невольным свидетелем преступлений украинских боевиков, которые произвели эффект разорвавшейся бомбы в Европе, здесь на KP.RU.

Тем временем рассказы детей из Мариуполя шокировали волонтеров из Ростова.