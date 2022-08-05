Аналитик Оленченко прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана Фото: REUTERS

В Сочи состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал итоги встречи.

Эти переговоры он охарактеризовал, как «традиционный рабочий диалог между российским и турецким руководителями». Подобные встречи проходят не редко и уже сложился определенный алгоритм.

Переговоры затрагивают двусторонние отношения: экономические, политические и социальные вопросы.

- Внимание всех уделено тому, что при участии Турции налажен вывоз зерна с Украины, достигнуто пакетное соглашение, — рассказал политолог Rt.

Также затронуты были темы взаимодействия Турции и России в Сирии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали вопросы, касающиеся беспилотников Bayraktar, пишет ФАН.

Стороны договорились, что Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Также подробно обсуждалось строительство АЭС «Аккую» и выход в сроки 2023 года для запуска этого проекта, сообщает газета "Известия".