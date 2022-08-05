Британский телеканал Sky News разоблачил мифы о Зеленском Фото: REUTERS

Ведущий телеканала Sky News Australia Кори Бернарди раскритиковал созданный в западных СМИ образ президента Украины Владимира Зеленского.

"Я совсем не уверен, что президент Украины действительной такой, каким его изображают западные СМИ", — сказал журналист, отметив, что СМИ сформировали его образ как «второго Уинстона Черчилля».

По словам Бернарди, западные СМИ не сообщают о «всех тех ужасах, которые происходят при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины». При этом он обратил внимание, что на Украине крупнейшая русская община за пределами самой России.

Как писал сайт KP.RU, западные СМИ вовсю лепят из украинского президента Владимира Зеленского героя военного времени. Небритый, в одной и той же потрепанной футболке болотного цвета он эксплуатирует образ воина, который «в окопах вместе со всей страной» бьется не на жизнь, а на смерть.

Удачным или нет является военный образ Зеленского «КП» обсудила с имиджмейкером, председателем Союза пиарщиков России Марией Тархановой.

"Очевидно, что своим потрепанным видом Зеленский подает сигнал о том, что ему не до белых воротничков. Это игра на публику. Послание однозначно прочитывается так: «Посмотрите на меня, и поймите в каком состоянии моя страна»", - считает эксперт.